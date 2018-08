03-08-2018 19:38

Corrida Popular de Castelo Bom já na estrada

A quinta Corrida Popular da Freguesia de Castelo Bom (Almeida) já começou.

Trata-se de uma prova de estrada destinada a atletas de todos os escalões etários e que faz parte do programa das Festas de Nossa Senhora dos Remédios naquela localidade. Há prémios monetários para os melhores classificados. A corrida principal tem 4.500 metros com partida em Aldeia de São Sebastião e chegada em Castelo Bom.

A competição é organizada pelo Núcleo Sportinguista “Leões da Fronteira”, de Vilar Formoso; Junta de Freguesia de Castelo Bom; Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Remédios e Associação Desportiva, Cultural e Social da Aldeia de São Sebastião. Os promotores contam com a colaboração da Associação de Atletismo da Guarda.