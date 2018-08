03-08-2018 17:44

Torneio de andebol Scandibérico começa hoje em Pinhel

As seleções sub-18 de andebol de Portugal, Espanha, Suécia e Noruega disputam o Torneio Scandibérico, que decorre entre hoje e domingo nos pavilhões de Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda.

A competição assume um cariz importante já que é a última da fase de preparação da equipa portuguesa antes do Europeu do escalão, agendado para este mês na Croácia, onde vão jogar as formações equipas.

Por cá, os jogos começam esta tarde no Multiusos de Pinhel com as partidas Suécia-Noruega (19h30) e Portugal-Espanha (21h30). No sábado o torneio muda-se para Figueira de Castelo Rodrigo onde a Espanha vai defrontar a Suécia (16 horas) e Portugal joga com a Noruega (18 horas).

A terceira e última jornada da prova decorre no pavilhão municipal da Mêda com as partidas Noruega-Espanha (11 horas) e Portugal-Suécia (16 horas). Para estes jogos de preparação, João Varejão, selecionador nacional do escalão, chamou os mesmos 17 andebolistas que levou para o último estágio realizado em São Pedro do Sul.

A convocatória é dominada por atletas do Benfica e FC Porto, entre os quais o guardense Alfredo Torres. O torneio é organizado pelos três municípios do distrito da Guarda, Federação Portuguesa de Andebol e Associação Distrital de Andebol da Guarda.