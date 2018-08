03-08-2018 15:21

Fogo combatido por 65 homens em Santo Estêvão (Sabugal)

Um incêndio em zona de mato está a ser combatido por 65 operacionais na zona de Santo Estêvão, no concelho do Sabugal.

O alerta foi dado pelas 14h24, segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC). Os bombeiros estão a ser apoiados por 14 veículos e dois meios aéreos.

Este é o único fogo ativo neste momento no distrito da Guarda.