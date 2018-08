03-08-2018 12:54

Detido em Seia por posse ilegal de arma

A GNR deteve ontem, em Seia, um homem de 53 anos por posse ilegal de arma.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a ação foi levada a cabo por elementos do posto local, com o apoio da Unidade de Intervenção, e aconteceu no âmbito de investigações por crimes de recetação, falsificação de documentos e posse ilegal de arma.

A GNR adianta que estas diligências decorriam «há quatro meses» e culminaram na quinta-feira com a realização de três buscas domiciliárias. Na altura foi apreendida «uma espingarda, uma pistola, dois carregadores, 25 munições, uma cartucheira com seis cartuchos e 43 vinhetas médicas furtadas».

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade de residência.