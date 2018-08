03-08-2018 11:22

Cale & SangriAgosto anima centro do Fundão

A zona antiga do Fundão recebe a partir de hoje, e até 12 de agosto, o Cale & SangriAgosto – Festival de Rua do Fundão, que conta com um vasto programa de animação musical e cultural, atividades circenses, feiras temáticas, arte urbana, gastronomia, concertos, mostra de produtos regionais, teatro, artes visuais e comércio aberto.

Carminho é um dos nomes que abrilhantará o evento, com um concerto no dia 12, pelas 22 horas, no Largo do Calvário. Ao longo do festival haverá ainda uma fanfarrada, o espetáculo de criação “A Rua Esquecida”, o concerto final do encontro de jovens músicos “Filarmóniko” e o espetáculo “Fragmentos Sonoros”, bem como o “Cortejo da Sangria”, entre muitas outras ações de teatro de rua e música.

O Cale & SangriAgosto é um “Festival com Sê-lo Verde” e usa material reutilizável, dispondo também de condições para a separação dos vários tipos de resíduos, sistemas de lavagem de copos, equipamentos que utilizam energia renovável e aluguer de WC's. Este ano vai ter também o selo “EcoEvento”, numa parceria com a Resiestrela.