03-08-2018 09:58

Risco de trovoadas coloca distrito da Guarda sob aviso amarelo

Os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco estão hoje sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, por causa da possibilidade de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este alerta vigora a partir das 11h59 e até ao final do dia (20h59) devido às condições favoráveis para ocorrência de trovoadas. Os avisos somam-se aos que estão ativos em onze distritos, nomeadamente o aviso vermelho, o mais grave, por causa da persistência de temperaturas elevadas, no âmbito da onda de calor que afeta o território nacional e que se prolonga até segunda-feira.

A onda de calor que atinge o país já fez com que registassem nalguns locais máximos históricos de temperatura.