02-08-2018 18:49

Delta Blues Riders abrem Festival de Blues da Guarda no Jardim José de Lemos

Quatro bandas participam no Festival de Blues da Guarda, que decorre entre hoje e domingo no Jardim José de Lemos.

O evento promovido pela autarquia, no âmbito do programa de animação “Verão em Alta”, conta com a atuação de três grupos portugueses e de um espanhol. Os espetáculos começam sempre pelas 22 horas e são gratuitos.

O festival abre esta noite com o concerto dos Delta Blues Riders, oriundos do Porto. A banda «reinventa as sonoridades que originaram os blues no delta do Mississípi», adianta a produção. Amanhã é a vez dos TT Syndicate, a proposta mais sonante deste cartaz, subirem ao palco, e no sábado atuam os espanhóis Wax & Boogie, com Ster Wax na voz e David Giorcelli no teclado. O Festival de Blues termina no domingo com um o trio Nuno Andrade Blues Drive.

O “Verão em Alta” prossegue nas ruas da Guarda até 9 de setembro com música, teatro, desporto, cinema, visitas encenadas e animação, entre outras atividades.