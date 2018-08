02-08-2018 16:49

Côa Summer Fest começa hoje em Vila Nova de Foz Côa

A Associação Juvenil Gustavo Filipe, em parceria com o município de Vila Nova de Foz Côa e a Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, promove, a partir de hoje, o Côa Summer Fest.

Sob o lema “o verão não é só praia”, o Festival da Juventude de Foz Côa inclui uma corrida divertida, um torneio de mini futebol, uma “sunset party” e, pela primeira vez, uma ação de reflorestação, além de concertos e atuações de

DJ’s. O Côa Summer Fest começa com a “Côa Bubble Run”, corrida que irá cobrir as ruas da cidade com espuma, e prossegue amanhã com os concertos de Mister Roland, Blaya, Putzgrilla e a dupla de DJ Meninos da Vadiagem. Também na sexta-feira os festivaleiros serão convidados a plantar a sua própria árvore na primeira ação de florestação a acontecer em contexto de festival. O local dará origem ao futuro parque de campismo do Côa Summer Fest.

O festival termina no sábado com Mundo Segundo, Jimmy P e os DJ Rusty e Sugar Daddies. Os participantes podem acampar, gratuitamente, num espaço disponibilizado para o efeito ou pernoitar na Pousada da Juventude local, por um valor mais acessível.