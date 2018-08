02-08-2018 15:42

ULS da Guarda terá equipa de apoio psicossocial

A Fundação "la Caixa", o Ministério da Saúde e os Governos Regionais das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores impulsionam a criação de dez equipas de apoio psicossocial, uma delas na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, para reforçar o apoio a pessoas em fim de vida no âmbito das equipas de cuidados paliativos. O Programa contempla também o apoio à qualificação profissional de médicos em cuidados paliativos, criação de equipas domiciliárias, apoio a associações para implementação de projetos de sensibilização pública e promoção de apoio no processo de doença e de luto, criação de Espaços "la Caixa" em ambiente hospitalar dedicados ao acolhimento para atividades diárias de pessoas com doenças avançadas e familiares, e criação de centros de excelência em cuidados paliativos, entre outras iniciativas.