01-08-2018 17:52

David Rodrigues 66º no prólogo da Volta

David Rodrigues (RP-Boavista) foi hoje 66º do prólogo da 80ª Volta a Portugal em Bicicleta, um contrarrelógio individual.

O ciclista da Guarda completou os 1,8 quilómetros do percurso traçado nas ruas de Setúbal em 02m29s06', mais 10s07' que o vencedor, Rafael Reis (Caja Rural), que terminou em 02m18s09’ e é o primeiro camisola amarela da prova.

A primeira etapa em linha disputa-se na quinta-feira, com uma ligação de Alcácer do Sal e Albufeira, num percurso de 191,8 quilómetros. A Volta a Portugal, que terá um total de 1.578,9 quilómetros, vai terminar em Fafe, a 12 de agosto, após 10 etapas.