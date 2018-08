01-08-2018 17:34

Escolas de Seia e Fundão nos dez primeiros lugares do projeto “Game”

Das 14 escolas do território da Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior – ENERAREA que participaram no projeto “Game”, o Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho (Seia) e o Agrupamento de Escolas do Fundão ficaram nos dez primeiros lugares, tendo sido premiadas. A competição contou com a participação de 53 escolas a nível nacional, tendo as dez escolas mais pontuadas ganho prémios no valor de 1.000 euros de apoio à implementação de uma ou mais medidas identificadas nos Planos de Racionalização de Consumo, elaborados pelos alunos. Para a realização deste concurso foram entregues às escolas participantes um tablet e material promocional. O projeto, desenvolvido no âmbito da Eficiência Energética pela ENERAREA, em parceria com a SENERGIA, «tinha como objetivo a realização de uma auditoria energética as escolas envolvendo alunos do 3º Ciclo, Ensino Secundário e Profissional».