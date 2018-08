01-08-2018 15:05

Alunos da UBI certificados em SolidWorks Mechanical

Oito estudantes da Universidade da Beira Interior (UBI) obtiveram a certificação em “SolidWorks Mechanical Design – Associate”. Participaram na formação alunos dos cursos de Engenharia Eletromecânica, de Design Industrial e de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, que beneficiaram da acreditação da UBI como CSWA Provider, em março deste ano, pela Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. A certificação foi o culminar de um trabalho intensivo de preparação que consistiu na solidificação e no aprofundamento dos conhecimentos previamente adquiridos pelos formandos, em ambiente curricular, e no desenvolvimento das competências específicas exigidas pelo processo. Totalmente gratuito para estudantes da UBI, o teste final, realizado a 27 de julho, implicou a realização online de um exame com duração limite de três horas, através de uma aplicação disponibilizada pela Dassault Systèmes, em que a aprovação é condicionada a um nível de acerto de 70 por cento.