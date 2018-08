31-07-2018 16:22

Freixedas recebe prova do Europeu A de radiomodelismo

A pista de Freixedas (Pinhel) acolhe a partir de hoje mais uma jornada do Campeonato Europeu A de Radiomodelismo.

Até sábado, cerca de 160 pilotos vindos de 15 países, entre os quais 30 portugueses, competem pela vitória final e pela melhor pontuação para a classificação geral do EFRA Championship 1:18 Buggy. A prova é organizada pelo Clube de Radiomodelismo de Freixedas, com o apoio da autarquia de Pinhel.