30-07-2018 16:44

Homem ferido em acidente com trator morreu no Hospital de Seia

Um homem que tinha ficado gravemente ferido num acidente com um trator agrícola em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, acabou por morrer no Hospital de Seia, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O homem tinha 75 anos e estava a proceder «à limpeza de um terreno particular», informou fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra. A vítima tinha ficado encarcerada, debaixo do trator, que capotou num terreno agrícola na localidade de Carvalha, freguesia de Penalva de Alva.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, o acidente ocorreu cerca das 12h15 e obrigou os bombeiros de Oliveira do Hospital a utilizarem material de desencarceramento.