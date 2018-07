30-07-2018 11:33

Guarda em alerta laranja por causa do calor na quarta-feira

A Guarda é um dos nove distritos de Portugal continental que vão estar a partir de quarta-feira e até à madrugada de quinta-feira em alerta laranja, o segundo mais grave, por causa do calor.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este alerta vigora também nos distritos de Bragança, Évora, Vila Real, Setúbal, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, entre as 10h59 de quarta-feira e as 3h59 de quinta-feira.

Este aviso surge numa semana para a qual o IPMA já tinha previsto uma subida da temperatura máxima, que começa já esta segunda-feira, com os termómetros a chegarem aos 32 graus Celsius em Castelo Branco, Évora e Beja.