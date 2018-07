29-07-2018 17:22

Incêndio consome parque da Celtejo em Vila Velha de Ródão

O incêndio que deflagrou hoje num parque de madeira no exterior da empresa de celulose Celtejo, em Vila Velha de Ródão, está a ser combatido há mais de duas horas, mas sem ameaçar a fábrica propriamente dita. Desconhecem-se ainda as causas do fogo, cujo alerta foi dado às 13h59 de hoje, adiantou a mesma fonte, considerando que o domínio das chamas vai exigir muito trabalho e “demorar bastante tempo”. No combate ao incêndio estão envolvidos 94 operacionais, apoiados por 39 viaturas, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), consultada pelas 16h45. Os meios mobilizados para o local são oriundos de diversas corporações de bombeiros, designadamente de Castelo Branco, Covilhã, Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, para além de Vila Velha de Ródão.