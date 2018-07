29-07-2018 15:34

Autoridades passaram 4.200 autos por falta de limpeza de terrenos

O secretário de Estado da Proteção Civil disse hoje que as autoridades levantaram cerca de 4.200 autos por falta de limpeza de terrenos e cerca de 1.200 foram anulados, reconhecendo que o processo decorreu como era expectável. Segundo José Artur Neves, os autos foram passados entre abril e maio e, a partir do mês de junho, "foram ou não confirmados" "Houve, de facto, um empenho muito grande da administração central, da administração local e dos cidadãos em geral. E, portanto, podemos hoje considerar que Portugal está mais limpo, mais defendido nas suas seis mil aldeias presentes no meio da floresta", reconheceu. José Artur Neves disse ainda que o trabalho de limpeza da floresta "tem que continuar" porque ainda "há muito" para limpar.