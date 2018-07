29-07-2018 13:40

Treinador do Sp. Covilhã aguarda chegada de dois médios e de um extremo

O treinador do Sporting da Covilhã aguarda a chegada de dois médios e de um extremo para equilibrar o plantel. Segundo o técnico serrano, os dois jogadores para o sector intermédio são esperados no início da semana, enquanto o recrutamento do avançado, depois da chegada de Kisley e Ricky Sena para o ataque, não é tão urgente. Dito admitiu sentir-se "limitado nas opções", mas frisou que, entretanto, "as coisas resolveram-se", reconhecendo ter agora "um leque de opções" que permite escolhas "em função daquilo que é o momento de cada um, do que é o momento da equipa, do que é o momento do campeonato, do que é o momento do adversário". Esta semana, o Sporting da Covilhã recebe duas equipas do Campeonato de Portugal, em jogos particulares, primeiro, na quarta-feira, a partir das 18 horas, o Alcains, e, depois, no dia 4 de agosto, o Oleiros.