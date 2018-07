29-07-2018 12:26

Projeto europeu BIOHEALTH Gear Box aprovado para o UBImedical

O UBImedical é a entidade coordenadora de um projeto europeu designado “BIOHEALTH Gear Box”, que visa acelerar a aprendizagem de competências para impulsionar a inovação eficiente e estimular os processos empreendedores na área da saúde e bem-estar. O projeto reúne 13 parceiros sediados em Portugal, Espanha, Itália e Países Baixos e será implementado nos próximos três anos, com financiamento da União Europeia, a rondar um milhão de euros. Esse montante será aplicado para a realização de seis tarefas, entre elas a coprodução e validação de um curso de pós-graduação internacional em inovação e empreendedorismo. Esta formação abordará as especificidades do setor BIOHEALTH, com os estudantes a serem desafiados em hackathons (empreendedores e empresas/investidores) e a acederem a recursos pioneiros. Serão chamados para um Bootcamp e Pitching Day de âmbito internacional e terão oportunidade de participar em processos de mobilidade. Além disso, está prevista a capacitação (e mobilidade) do pessoal responsável pela organização do curso, através de um programa destinado a apoiar estudos e dinâmicas empreendedoras avançadas. Outra tarefa do projeto é fazer o mapeamento do cenário atual, tendências e estratégias futuras no setor BIOHEALTH, comparando as boas práticas e cocriando um modelo para a inovação e o empreendedorismo no setor. Está ainda previsto estabelecer e sustentar redes de colaboração onde os principais atores serão chamados a agir e cocriar um conjunto de recursos educativos. As entidades envolvidas pretendem cocriar e validar um programa internacional de aceleração e capacitação conjunta “Gear Box Business Accelerator”, o primeiro a apoiar empresas inovadoras de alta tecnologia no setor BIOHEALTH e a garantir o sucesso da transferência da ideia para o mercado. Há a intenção de desenvolver um hub on-line colaborativo da BIOHEALTH para impulsionar esquemas de inovação aberta e processos de cocriação entre empreendedores e inovadores da BIOHEALTH, incluindo o acesso a redes e materiais de aprendizagem. Por fim, irão disseminar os resultados do BIOHEALTH e garantir a sustentabilidade dos seus principais produtos.