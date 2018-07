29-07-2018 10:30

Câmara do Sabugal promove campanha arqueológica no castelo de Vila do Touro

A Câmara do Sabugal tem a decorrer, até ao início de agosto, a quinta e última campanha de escavações arqueológicas no castelo de Vila do Touro, com professores e alunos da Universidade de Coimbra. Segundo a autarquia do Sabugal as escavações em curso vão "fechar os trabalhos" que têm vindo a ser desenvolvidos ao longo dos últimos anos. A fonte refere que a campanha arqueológica também visa "recolher mais alguns dados sobre a primitiva arquitetura do castelo medieval" de Vila do Touro, bem como vestígios das gentes que ali habitaram. Os trabalhos de estudo e de investigação arqueológica decorrem em duas zonas da fortificação medieval de Vila do Touro, "sendo que na parte mais alta as escavações são mais dedicadas ao [período] medieval e na vertente sul uma outra equipa estuda a ocupação por parte das comunidades que viveram" no local há cerca de três mil anos (Proto-história), indica o comunicado. O campo de trabalho é promovido pela Câmara Municipal do Sabugal e conta com a presença dos arqueólogos do Gabinete de Arqueologia e Museologia do Sabugal, aos quais se associam professores e alunos da Universidade de Coimbra.