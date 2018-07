29-07-2018 09:36

Piquenique intergeracional em Aguiar da Beira

O Piquenique Aguiar no Coração é já o principal momento de demonstração cultural e de convívio entre as gentes das freguesias de Aguiar da Beira na Feira das Atividades Económicas. A iniciativa pretende juntar avós, filhos, netos e famílias do concelho, celebrando o convívio intergeracional e celebrar o Dia Mundial dos Avós e o regresso de tantos emigrantes aguiarenses, que voltam nesta altura do ano para gozar férias. Durante a tarde haverá várias representações de saberes, músicas e tradições, protagonizadas pelos participantes das Oficinas das Tradições 60 Mais Social Clube do CLDS 3G Aguiar no Coração, a atuação de grupos locais de concertina, uma merenda tradicional, terminando com o espetáculo do cantor Luís Filipe Reis. O convívio inicia às 15 horas com o desfile dos participantes que transportarão uma toalha gigante (21 metros de comprimento e três de largura), desde a entrada do certame até ao local do piquenique. Esta peça, elaborada com panos, renda e bordados, que regista o nome de todas as freguesias do concelho, foi realizada pelos participantes das Oficinas das Tradições, no ano anterior, como marca deste piquenique e símbolo de unidade e identidade do Município de Aguiar da Beira. No ano passado a iniciativa reuniu mais de 500 pessoas e, este ano a organização convida toda a população a participar, quer levem ou não merenda, neste momento de confraternização, partilha e alegria.