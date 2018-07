28-07-2018 17:09

Politécnico da Guarda celebrou acordo de cooperação com Guiné-Bissau

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) assinou um protocolo com o Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude e Desporto da República da Guiné-Bissau para promover a formação e a qualificação superior dos jovens daquele país. O IPG refere que o protocolo de cooperação tem como objetivo «ajudar a promover a formação e a qualificação superior dos jovens da República da Guiné-Bissau, abrindo oportunidades de formação de ensino superior e profissional em cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas e mestrados». Segundo a nota, o Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desporto da República da Guiné-Bissau «responsabilizar-se-á pela recolha documental e encaminhamento, através da Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal, dos processos de candidatura dos estudantes ao IPG» para o ingresso nos vários cursos disponibilizados. O acordo foi assinado pelo Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da Guiné-Bissau em Portugal, Hélder Jorge Lopes, em representação do Ministério da Educação da Guiné-Bissau, e por Pedro Cardão, vice-presidente do IPG. De acordo com o texto do protocolo, os estudantes da Guiné-Bissau beneficiarão «dos mesmos procedimentos de seriação e colocação que os alunos portugueses e internacionais, em igualdade de circunstâncias e de acordo com a legislação em vigor». «A responsabilidade por todas as despesas decorrentes da frequência da formação dos estudantes da Guiné-Bissau (taxas académicas, propinas, alimentação e alojamento) é dos próprios estudantes, nas mesmas condições dos estudantes do IPG e de acordo com o Estatuto do Estudante Internacional», é referido. O texto define ainda que IPG «acompanhará o desempenho académico dos estudantes da Guiné-Bissau, notificando, sempre que necessário e requerido pelo Ministério da Educação, Ensino Superior, Juventude, Cultura e Desporto da República da Guiné-Bissau, acerca da situação de aproveitamento dos estudantes ou de qualquer ocorrência que considere relevante». O Politécnico da Guarda compromete-se ainda a procurar proporcionar aos estudantes daquele país «as melhores condições possíveis no que respeita à redução de taxas e outros custos académicos, designadamente através da atribuição de bolsas de estudo». O mesmo estabelecimento de ensino superior fica obrigado a participar em ações e projetos de promoção do desenvolvimento da Guiné-Bissau «através do envolvimento dos alunos em estágios em empresas e instituições no seu país de origem, com ligação privilegiada aos docentes e investigadores do IPG, promovendo e facilitando o seu regresso» e apoiando o empreendedorismo e o desenvolvimento empresarial, em particular em iniciativas de ex-alunos do IPG beneficiários do protocolo.