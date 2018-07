28-07-2018 13:55

Sp. Covilhã vence o Mêda por 7-0 no quarto jogo de preparação

O Sporting da Covilhã, da II Liga de futebol, venceu hoje o Mêda, recém-promovido ao Campeonato de Portugal, por 7-0, no quarto jogo de preparação dos serranos. Ao intervalo os leões da serra já estavam a vencer por 5-0. Davison inaugurou o marcador, Adriano bisou e o quarto resultou de um lance com Caio Quiroga, em que um defesa do Mêda desviou para a própria baliza. Antes do descanso Caio Quiroga marcou o quinto golo da partida. No segundo tempo do encontro, disputado no Complexo Desportivo da Covilhã, Onyeka dilatou a vantagem e Rick Sena (ex-Marítimo B), que esta semana reforçou o plantel, fechou a contagem. Durante a pré-época o Sporting da Covilhã venceu uma seleção de jogadores do distrito de Castelo Branco, por 4-0, ganhou pela margem mínima à Académie Univers, de Nimes, França, e bateu nas grandes penalidades, por 5-3, o Santa Clara, no jogo de apresentação aos sócios. Na primeira jornada da Taça da Liga os serranos foram afastados da prova pelo Mafra, que venceu por 2-0.