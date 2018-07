28-07-2018 13:10

Magic eye permite maior autonomia a doentes com tetraplegia

O Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) dispõe agora de uma solução tecnológica de acessibilidade à comunicação, que permite que um doente tetraplégico possa interagir com um computador, com o simples movimento do olhar.

Este novo equipamento proporciona uma melhor qualidade de vida e uma maior autonomia a doentes com necessidades especiais de saúde e elevado grau de incapacidade física. Segundo o presidente do Conselho de Administração do hospital, João Casteleiro, o equipamento instalado no CHCB «representa um contributo valioso para o bem-estar e conforto, quer físico quer psicológico do doente».

Por outro lado, o administrador hospitalar reitera que, «esta ferramenta resulta da forte ligação existente entre a tecnologia e a medicina, e é a prova da importância que as novas tecnologias adquiriram na atualidade, quando aplicadas em prol da prestação de cuidados de saúde com qualidade, segurança e humanização.Nesta situação em particular, reveste-se de um carácter absolutamente dignificante e libertador, porquanto devolve ao utente parte da autonomia perdida com a doença, permitindo-lhe inclusive socializar através da internet instalada no computador». Também para a diretora da Fundação PT, Graça Rebocho, «esta parceria com o CHCB representa mais uma situação onde a tecnologia faz a diferença na inclusão social, neste caso, possibilitando uma maior autonomia e poder de comunicação aos doentes com limitações de mobilidade severas». O Magic Eye é uma solução tecnológica que permite, através de movimentos do olhar, controlar o cursor do rato, possibilitando assim utilizar qualquer aplicação de um computador, por pessoas a quem um rato ou teclado normal não estejam acessíveis, como refere nota da entidade responsável.

Este produto destina-se a pessoas que não consigam utilizar os membros superiores para interagir com o teclado ou rato do computador, mas que consigam movimentar os olhos, de uma forma controlada, e que possuam uma boa saúde mental e cognitiva.