28-07-2018 11:19

Guarda pré-finalista das 7 Maravilhas à Mesa

A Guarda é uma das 49 pré-finalistas das 7 Maravilhas à Mesa. «As candidaturas incluem diferentes patrimónios onde não faltam os ex-líbris de cada região, que vão dos petiscos tradicionais aos vinhos, azeites e pratos de peixe, marisco, carne e caça, mas também roteiros turísticos que incluem patrimónios históricos, culturais e naturais, museus, adegas, queijarias, eventos e experiências únicas», é referido em nota da organização. Provenientes de todas as regiões de Portugal, as 49 “Mesas”, representam um total de 343 patrimónios, que os portugueses vão poder votar ao longo das Galas semanais, entre 22 de julho e 16 de setembro, transmitidas em direto pela RTP, com apresentação da dupla Catarina Furtado e José Carlos Malato. A gala eliminatória realiza-se amanhã, com transmissão na RTP, às 21 horas. Gouveia também está na corrida.