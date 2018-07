27-07-2018 17:32

Sp. Covilhã dispensa Ruben Nogueira

O Sp. Covilhã anunciou hoje a dispensa de Rúben Nogueira, médio que neste defeso foi apresentado como primeiro do emblema serrano.

Para o treinador Dito, o covilhanense de 27 anos deve procurar uma alternativa onde possa jogar com regularidade. «É melhor estar em competição do que estar com pouco tempo de jogo. Ele tem um percurso grande nos escalões inferiores e parece-me ainda não estar, na minha opinião, preparado para a exigência da II Liga, mas posso estar enganado», sublinhou o técnico, em declarações à agência Lusa.

Dito acrescentou que Rúben Nogueira perdeu espaço com os médios que chegaram ao clube, uma situação que se vai acentuar quando chegarem mais dois jogadores para o centro do terreno. «Mas vamos acompanhar a sua evolução», garantiu o treinador da equipa da IIª Liga, que joga amanhã (10h30) com o Sp. Mêda.