27-07-2018 16:34

Exposição de Paula Rego prolongada na Guarda até final de setembro

A exposição “As Infâncias perduráveis | The enduring childhoods”, de Paula Rego, vai continuar patente no Museu da Guarda até 30 de setembro, anunciou hoje a autarquia.

De acordo com o município, a mostra inaugurada a 8 de junho no âmbito do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea – Cidade da Guarda (SIAC) já foi vista por «mais de 8.000 pessoas».

Tendo em conta este sucesso, o município, a Casa das Histórias Paula Rego, o Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB) e a Fundação de Serralves decidiram prolongar a exposição na Guarda até ao final de setembro - inicialmente estava previsto encerrar a 31 de julho.