27-07-2018 15:40

Homem detido na fronteira por rapto, abuso sexual de crianças e atos sexuais com adolescente

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve um homem suspeito da alegada prática de um crime de rapto de uma menor com 14 anos.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, o indivíduo pretenderia «a consolidação de um relacionamento de natureza sexual iniciado com a mesma, quando esta tinha apenas 13 anos».

A PJ refere que a vítima foi seduzida pelo detido, que a levou para fora do território nacional, «mantendo-a aí sob a sua guarda até ao dia de ontem, quando ambos foram intercetados pela Guardia Civil espanhola em Fuentes de Oñoro», localidade fronteira com Vilar Formoso.

A detenção ocorreu por solicitação da Judiciária da Guarda. O detido, de 26 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a eventual aplicação das adequadas medidas de coação.