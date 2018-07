27-07-2018 15:10

Romaria cultural anima centro da “cidade-jardim”

A GO Romaria Cultural acontece entre hoje e domingo em Gouveia com atividades artísticas e culturais nas ruas da “cidade-jardim”. O evento vai na quinta edição e começa hoje (18 horas) com a peça de teatro “Rosa dos Ventos”, pelo grupo UmColetivo. À noite haverá cinema ao ar livre e concertos de Earth Drive, GEE-AITCH e Ogata Tetsuo.