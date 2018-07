27-07-2018 11:29

Populares vão limpar locais turísticos de Manteigas

O município de Manteigas desafia a população e demais interessados a participar, no domingo, numa ação de limpeza de vários pontos turísticos do concelho serrano. A iniciativa, intitulada “Manteigas ainda + verde”, tem início pelas 8h30 e vai levar os participantes a locais como o Covão d’Ametade, Covão da Ponte, Fonte Paulo Luís Martins, Ribeiro das Fórneas, Ribeiro da Vila e Poço do Inferno. O ponto de partida para esta ação de sensibilização ambiental está marcado para a Câmara Municipal.