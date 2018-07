26-07-2018 18:28

AMCB e Comunidade BIN-SAL apoiam jovens empreendedores

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) e a comunidade de trabalho BIN-SAL, formada com a província de Salamanca, estão a selecionar dez jovens empreendedores para o desenvolvimento de iniciativas empresariais neste espaço transfronteiriço.

A iniciativa, já levada a cabo no ano passado, está integrada no “Programa de Apoio ao Empreendedorismo” e abrange os municípios da província de Salamanca e da Beira Interior. Os jovens selecionados vão receber formação e acompanhamento especializado por parte da Fundación General de la Universidad de Salamanca e do Instituto Politécnico da Guarda, associados do projeto, que vai durar nove meses.

Segundo a AMCB, os selecionados terão uma bolsa mensal de 800 euros e as candidaturas devem ser feitas na sede da associação, em Belmonte.