26-07-2018 14:48

BE crítica intervenção na Ponte do Corge (Covilhã)

«A demolição da Ponte do Corge é um atentado ao património ferroviário nacional e ao património identitário do município da Covilhã», considera o Bloco de Esquerda em comunicado.

A referida ponte está a ser intervencionada no âmbito da modernização da Linha da Beira Baixa, mas para os bloquistas a infraestrutura «é uma obra da engenharia dos finais do século XIX que merecia ser preservada», concluindo que «o município ficou mais pobre». Para o núcleo concelhio do BE, a ponte ferroviária do Corge é «de elevada complexidade para a época, é uma obra imponente que tem sido objeto de comunicações e estudos técnicos, tendo em conta a sua importância para a história e evolução da engenharia de pontes», pelo que a sua destruição é «uma perda irreparável para a memória histórica» da construção da linha. Os bloquistas sustentam que a autarquia deveria «ter encetado todos os esforços para a classificação patrimonial do imóvel visando a sua preservação» e que a ausência dos mesmos revela «incúria» e «desinteresse». Também a REFER não escapa às críticas do BE, que acusa a empresa de «irresponsabilidade», pois deveria ter sido «encontrada uma solução alternativa».