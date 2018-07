26-07-2018 10:40

XVIIª Feira das Atividades Económicas a partir de hoje em Aguiar da Beira

A partir de hoje e até domingo vai decorrer, em Aguiar da Beira, a XVIIª Feira das Atividades Económicas.

Ao longo de quatro dias os visitantes poderão participar e assistir a diversas atividades de índole cultural e recreativa, apreciar os mais típicos pratos da região e ainda conhecer melhor o tecido económico, social e cultural do concelho, bem como os seus recursos endógenos.

A nível musical está prevista a atuação do grupo Raízes da Terra (esta noite). Amanhã a feira abre pelas 17h30 e, pelas 22 horas, haverá um concerto de João Pedro Pais. No sábado (22h30) será a vez de Diogo Piçarra subir ao palco e no domingo será celebrada uma missa na Igreja Matriz de Aguiar da Beira dedicada ao Dia do Emigrante. Segue-se um piquenique intergeracional e, às 20 horas, haverá música com Luís Filipe Reis.

O certame, além de mostrar o tecido económico do concelho, conta também com a participação de expositores (desde o artesanato a empresas de serviços) de vários pontos do país, «o que demonstra que o evento está já inscrito não só no calendário local e regional, mas também no calendário nacional e que, ano após ano, tem vindo a crescer em qualidade e em popularidade», segundo a autarquia.