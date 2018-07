25-07-2018 18:18

CHCB apoia prisões da região na luta contra as doenças infecciosas

O Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) vai dar apoio a todos os estabelecimentos prisionais da Beira Interior, no âmbito de um protocolo assinado na semana passada entre algumas unidades de saúde do SNS e a Direção Geral dos Serviços Prisionais. O protocolo destina-se a «cuidar melhor, acabar com o estigma e humanizar os cuidados de saúde prestados aos reclusos», através de uma nova abordagem de prevenção, diagnóstico e tratamento. O objetivo é diminuir a prevalência das doenças infecciosas nas prisões, nomeadamente HIV, Hepatite B e Hepatite C, que deve ser erradicada «no mais breve espaço de tempo», sob o lema “Prisões sem Hepatite C até 2020”.