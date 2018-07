25-07-2018 16:23

Pinhel com visitas gratuitas a aquedutos subterrâneos dos finais do século XVIII

A Câmara Municipal de Pinhel promove visitas gratuitas, mediante marcação prévia, aos antigos aquedutos subterrâneos da cidade, que foram construídos em finais do século XVIII, foi hoje anunciado. «Pinhel tem um sistema muito complexo de aquedutos subterrâneos, localizados em diversas partes da cidade. Aqueles que nós, neste momento, disponibilizamos e utilizamos para visitas com maior frequência, são localizados junto ao largo dos Combatentes, que é junto à Casa da Cultura», disse Daniela Capelo, vice-presidente da Câmara Municipal de Pinhel. Segundo a autarca, os aquedutos localizados no largo dos Combatentes são visitáveis ao longo de todo o ano, porque «oferecem condições de segurança, são limpos com regularidade» e «estão iluminados com luz artificial». Daniela Capelo refere que é necessário fazer a marcação prévia porque o município permite a visitação aos aquedutos mas, «salvaguardando sempre as condições de segurança das pessoas» e também pelo facto de os túneis terem de ser arejados previamente. As visitas são gratuitas, dado que a autarquia disponibiliza que os seus equipamentos culturais e turísticos - que são visitáveis de terça-feira a domingo - sejam de acesso livre, indicou a vice-presidente.