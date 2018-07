25-07-2018 10:42

Força Aérea entrega imagem de N.ª Sr.ª do Ar a Santuário da Serra da Estrela

A Força Aérea entregou hoje uma imagem de N.ª Sr.ª do Ar ao Santuário com o mesmo nome, que se encontra na Serra da Estrela. A imagem foi transportada num Alouette III, de Penamacor, onde a aeronave está a realizar exercícios táticos, para a Serra da Estrela, mais concretamente para o Santuário de Nossa Senhora do Ar, numa zona que, até 1970, albergou a Esquadra de Detecção e Conduta de Intercepção N.º 13.