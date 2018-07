23-07-2018 18:34

Câmara da Guarda vai regularizar situação de 37 precários

A Câmara da Guarda vai regularizar o vínculo laboral de 37 trabalhadores precários.

A medida foi hoje aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal e vai determinar a abertura de concursos públicos nas próximas semanas.

Na última Assembleia Municipal, realizada no final de junho, Álvaro Amaro anunciou que a autarquia não renovaria os contratos e avenças de 41 funcionários, que cessaram funções no mês seguinte.

Desses, cinco antigos colaboradores não vão regressar ao serviço do município. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.