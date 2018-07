23-07-2018 11:52

U-BIKE UBI já está no terreno

Reitor, professores, alunos e funcionários pedalaram hoje entre o polo principal da Universidade da Beira Interior e a Faculdade de Ciências da Saúde, para assinalar o lançamento do U-BIKE UBI. Trata-se de um projeto que pretende incentivar uma mobilidade mais sustentável da comunidade ubiana.

As 100 bicicletas foram adquiridas no âmbito do Projeto U-BIKE Portugal e destinam-se a estudantes, docentes e colaboradores da UBI, para utilização por períodos de longa duração, com o intuito de criar hábitos regulares de utilização deste meio de transporte.