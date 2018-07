22-07-2018 14:19

“Fragmentos sonoros" hoje no Sabugal

O projeto “Cultura em Rede”, da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), apresenta hoje no Catelo do Sabugal (22 horas) o espetáculo de música “Fragmentos sonoros”.

A criação é coordenada pelo músico Tiago Pereira, da Coruja do Mato, e conta com a participação de cerca de 40 músicos dos cinco municípios envolvidos: Guarda, Sabugal, Fundão, Belmonte e Covilhã. «É de uma beleza extrema conseguirmos reunir em palco pessoas de diferentes personalidades, com diferentes formações e diferentes formas de estar na vida», disse Tiago Pereira, na apresentação do projeto, adiantando que o elenco tem elementos dos 12 aos 78 anos. «É um espetáculo que não é somente musical, é igualmente visual. Vai funcionar como uma orquestra que acompanha um filme realizado ao longo destes meses de preparação e é da autoria de Pedro Sousa Raposo e Luísa Neves Soares», acrescentou o diretor artístico.

O projeto «tem sido um sucesso», considerou o secretário executivo da CIMBSE, António Ruas, segundo o qual esta iniciativa «deverá» continuar. «Este projeto há de ser autossustentável passados os três anos, mas para que o seja os municípios têm que perceber que valeu a pena», referiu o responsável, lembrando que as autarquias envolvidas «têm que perceber que este espetáculo fica muito mais barato do que outro espetáculo com um artista de Lisboa, quando podemos fazer tão bem com a prata da casa». O espetáculo seguirá para o Fundão (11 de agosto), Belmonte (dia 14) e Covilhã (21 de setembro).