22-07-2018 13:19

Cale & SangriAgosto já tem data marcada

A zona antiga do Fundão irá receber, entre os dias 3 e 12 de agosto, o Cale & SangriAgosto – Festival de Rua do Fundão, num vasto programa de animação musical, concertos, animação cultural, atividades circenses, feiras temáticas, arte urbana, gastronomia, artes visuais, mostra de produtos regionais, teatro e comércio aberto.

Este festival vai para a sua sétima edição, naquele que é o maior festival de rua realizado no Fundão, num festival que irá trazer diversa animação de rua, com um amplo cartaz cultural, social e internacional, decorrendo na Zona Antiga da Cidade. Neste período haverá um horário alargado para os estabelecimentos comerciais.