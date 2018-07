21-07-2018 20:30

D.A.M.A na Feira de São Tiago

Os D.A.M.A sobem hoje ao palco da 607ª edição da Feira de São Tiago, que decorre até 25 de julho, no Complexo Desportivo da Covilhã

O bilhete tem um custo de dois euros.

Com um orçamento de cerca de 130 mil euros, a feira contará com 162 stands, divididos por várias zonas, entre elas o stand que representou a Covilhã na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), recente vencedor do prémio de “Melhor Stand Público Nacional 2018”. Há ainda as tradicionais barraquinhas, farturas e zona de divertimentos.