21-07-2018 20:04

Turistrela move ação contra a Câmara da Covilhã

A alegada ocupação indevida do solo a propósito da empreitada de colocação das condutas de água da futura barragem das Penhas motivou uma ação da Turistrela contra a câmara da Covilhã no tribunal administrativo de Castelo Branco, onde é pedida uma indemnização ao município.

Em reação, o presidente da autarquia, espera que «ainda seja possível um acordo», referindo, no entanto, que «temos de defender o interesse do município». Segundo Vítor Pereira «entendemos que já lá passavam condutas, que está em causa o interesse público e que não está em causa qualquer dano ou prejuízo».