21-07-2018 19:15

Sporting da Covilhã fora da Taça da Liga

O Mafra levou hoje a melhor sobre o Sporting da Covilhã, ao vencer por 2-0 a formação serrana no jogo da primeira eleiminatória da Taça da Liga. A derrota ditou a eliminação dos leões da serra desta competição. Bruninho (68') e F. Silva (83') foram os autores dos golos do jogo que decorreu esta tarde, no Estádio Municipal de Mafra.