20-07-2018 18:47

Miguel Araújo esta noite no Festival de Música no Castelo em Trancoso

É de luxo o cartaz da edição deste ano Festival de Música no Castelo, que acontece entre hoje e domingo em Trancoso.

Organizado pela autarquia, o evento aposta este ano em dois nomes sonantes do pop nacional e da “world music”, a saber Miguel Araújo e Tito Paris.

O primeiro, um dos mais notáveis cantautores da nova geração de músicos portugueses, atua esta noite (23 horas) depois da Academia de Música de Trancoso. Cantor, músico e compositor, Miguel Araújo deu-se a conhecer n’Os Azeitonas e está em digressão pelo país, tendo dado nas vistas na última edição do festival Nos Alive, em Algés. A primeira noite termina com Mário Nunes.

Já o sábado é dedicado aos ritmos de Cabo-Verde com o concerto de Jon Luz Trio (21h30), um autodidata da guitarra e da música crioula que cruza as tradições da morna e coladera com o jazz, a improvisação e a música portuguesa. Segue-se, pelas 23 horas, o “mestre” Tito Paris, que já leva 36 anos de carreira na divulgação da música cabo-verdiana.

As mornas, o funaná e as coladeras são o ponto de partida para as suas composições, que abraçam outros e multifacetados universos sonoros para criar algumas das obras-primas da música do mundo. Em 2017, Tito Paris editou o álbum “Mim ê Bô”. Caberá aos Volta e Meia fechar a segunda noite.

O Festival de Música no Castelo termina no domingo com uma tarde reservada ao fado e ao folk, com as atuações de Luís Travassos (16 horas) e do projeto Torga (18 horas). O fadista natural de Coimbra é músico residente na Diligência Bar e tem protagonizado várias noites de fado no país e estrangeiro, sempre a solo e apenas acompanhado da sua viola. Já os Torga são uma das mais recentes, e mais surpreendentes, bandas nacionais que se inspira na música tradicional portuguesa para criar uma música nova e diferente.