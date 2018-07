20-07-2018 16:55

Espetáculo "Fragmentos Sonoros" na Guarda

O pátio traseiro da Sé Catedral da Guarda acolhe hoje, às 22 horas, o espetáculo "Fragmentos Sonoros", que é promovido no âmbito do projeto Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela.

"Fragmentos Sonoros" é o primeiro trabalho, de criação artística, na área da música que se vai realizar pelos cinco municípios participantes (Guarda, Sabugal, Fundão, Belmonte e Covilhã). O espetáculo, que é apresentado na Guarda no âmbito do programa de animação Verão em Alta, tem direção artística do músico Tiago Pereira, criação e realização de vídeo de Pedro Sousa Raposo e Luísa Neves Soares, desenho e operação de som e luz de Marco Silva e Tiago Lopes, produção executiva de Diana Caramelo e texto de João Paulo Reis.