20-07-2018 15:16

Feira Moura começa hoje em Manteigas

O centro histórico de Manteigas transfigura-se no fim de semana para a Feira Moura, uma recriação complementada com várias encenações e demonstrações da época.

Trata-se de uma feira medieval com atividades como o “souk” mouro, falcoaria, lutas entre mouros e cristãos, danças orientais, malabares, artes e ofícios, acampamentos, espetáculos, animação de rua e gastronomia.

O evento aposta fortemente na componente gastronómica, sendo que no sábado e no domingo poder-se-ão apreciar várias iguarias típicas nas tabernas espalhadas pelo Largo Dr. João Isabel e a Praça Luís de Camões, no centro da vila serrana.

A Feira Moura arranca hoje, pelas 18 horas, com um cortejo, seguida de lutas apeadas e desfile com serpentes e terminando o dia com a peça de teatro “Odisseia”, realizado pelo Teatro Comunitário Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela.

A entrada é livre e a organização é do município de Manteigas, com a colaboração da ACTIVA – Associação de Artes e Património de Manteigas.