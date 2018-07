19-07-2018 16:03

Marisa Tavares eleita presidente do STBB

Marisa Tavares foi eleita, esta manhã, presidente do Sindicato Têxtil da Beira Baixa (STBB). O mesmo sucedeu com a restante direção composta por Sérgio Santos (vice-presidente), Rute Silva (tesoureira), Aurélio Madeira (primeiro secretário) e José Gil Fernandes (segundo secretário).