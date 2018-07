19-07-2018 15:06

Incêndio destrói armazém agrícola em Celorico da Beira

Um incêndio destruiu ontem um armazém agrícola no sítio do Mogadouro, freguesia de Mesquitela (Celorico da Beira). Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o alerta para o incêndio foi dado pelas 21h42 de quarta-feira. As chamas destruíram por completo o armazém agrícola que tinha alguma maquinaria agrícola e palha no seu interior, indicou.