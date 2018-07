19-07-2018 14:18

Implementado sistema que permite conhecer perfil dos turistas em tempo real

O Turismo Centro de Portugal implementou um sistema informático que possibilita a monitorização em tempo real do perfil dos turistas que visitam a região. A partir de agora, os postos de turismo do Centro de Portugal podem fornecer todas as informações sobre os visitantes, de forma automática e imediata. Os postos de turismo do Turismo Centro de Portugal em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Viseu, Covilhã, Fátima e Vilar Formoso foram equipados com tablets, que são entregues aos visitantes que entram nos postos. Cada tablet está equipado com o software Regis4Tour que, através de um inquérito, permite a obtenção de dados em tempo real do perfil e motivação dos turistas. Entre os dados obtidos, estão a nacionalidade do visitante, a região de proveniência, género, idade, companhia na viagem e o motivo principal de escolha do destino, os locais que visitou ou pretende visitar e o meio que o levou a escolher o destino, entre outros. O sistema Regis4Tur foi desenvolvido pela ClickPink, empresa de software da região Centro de Portugal.