19-07-2018 11:58

Atletas do Penta Clube da Covilhã convocados para a Seleção Nacional

Os atletas do Penta Clube da Covilhã, Maria Carreira (Sub15), Juliana Guerreiro (Sub17) e Diogo Salvado (Sub19), foram convocados pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, para representarem as cores nacionais no Campeonato do Mundo de Laser Run, que se realiza de 28 a 30 de Setembro em Dublin (Irlanda).

A convocatória surge após as 3 etapas do Circuito Nacional da modalidade, onde os atletas lideram o Ranking Nacional, cumprindo assim os critérios definidos pela FPPM. De recordar que Juliana Guerreiro é a actual Campeã Nacional, sendo que Maria Carreira e Diogo Salvado são Vice-Campeões Nacionais. O PCC é ainda o Clube mais representado na comitiva nacional que seleciona seis atletas (três masculinos e três femininos) dos escalões de Sub15, Sub17 e Sub19, segundo os critérios estabelecidos. Depois de no ano transacto ter estado representado por um atleta no Campeonato do Mundo da África do Sul, o clube aumenta assim a sua representatividade.